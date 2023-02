Frischer Kulturwind in Wülfrath Musikfreunde trommeln für Jugendförderung

Die große Musiknote an der Fensterscheibe am Haus am Otto-Ohl-Weg ist ein eindeutiges Zeichen: Hier wird Musik gemacht. Die Musikfreunde Wülfrath haben dort auf dem Gelände der Bergischen Diakonie ihren Stammsitz, proben montagsabends im Proberaum. Der sieht bisher allerdings noch etwas karg aus. Stühle, Notenständer und ein kleines Podest vor weißen Steinwänden. Das soll sich aber in diesem Jahr ändern.