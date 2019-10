Wülfrath : Museumsgäste werden zu Zinngießern

Wülfrath Zur Sonderausstellung des Niederbergischen Museums sind für den Feiertag Mitmach-Aktionen auch für Kinder geplant.

So lädt das Museum für Donnerstag, 3. Oktober, von 15 bis 17 Uhr zum Zinngießer-Tag in die Bergstrasse ein. Ab 15 Uhr können Interessierte in der historischen Zinngießerei „Barkhaus“ dem „Kandelgießer“ bei der Arbeit zuschauen. Zwei Fachleute demonstrieren das Zinngießerhandwerk wie in alten Zeiten.