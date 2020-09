Kastanienallee : Müllcontainer in Wülfrath in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Müllcontainer in Wülfrath in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

(RP) Eine Gruppe Heranwachsender soll am Donnerstagabend (24. September) zwei Müllcontainer an der Kastanienallee in Brand gesetzt haben. Gegen 22 Uhr meldete ein Anwohner bei der Polizei eine Personengruppe, die auf dem Schulhof des Gymnasiums randalierte. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die zirka fünfköpfige Gruppe bereits entfernt und die Beamten stellten ein offenes Feuer im umzäunten Bereich für die Müllcontainer fest. Ein Übergreifen der Flammen auf einen nahe stehenden Baum konnten die Polizisten mittels eines Feuerlöschers verhindern. Die Feuerwehr konnte den Brand anschließend vollständig löschen, Müllcontainer und Baum wurden allerdings beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Eine Fahndung im Nahbereich nach den vermeintlichen Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe im Alter von 18 bis 23 Jahren geben können oder sogar die Brandlegung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02058 92006180 zu melden.