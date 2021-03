Kostenpflichtiger Inhalt: Subsidiar in Wülfrath : St. Maximin trauert um Pfarrer Kunst

Karl Klemens Kunst im Jahr 2016 bei der gut besuchten Feier seines 80. Geburtstags. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath (RP) Nach kurzer schwerer Krankheit ist Monsignore Karl Klemens Kunst im Alter von 84 Jahren im Mettmanner Krankenhaus gestorben, informiert das Pfarramt der katholischen Kirchengemeinde St. Maximin in Wülfrath. Pfarrer Kunst aus Unterbach war 14 Jahre lang als Subsidiar und dann im Ruhestand in der Wülfrather Pfarrgemeinde nicht nur zu Hause, sondern auch noch aktiv. „Geistlich fit bis fast zum Schluss war er den Menschen zugewandt und lebte aus einem freudigem Glauben an den Gott des Lebens.