Mobilität in Wülfrath : Bürger wünschen sich Stärkung von Rad und Bus

Wülfrath Die Erarbeitung des Mobilitätskonzepts geht in die nächste Phase. Teilnahme an einem Fußverkehrs-Check soll geprüft werden.

All diese Verbesserungswünsche ergänzen, was bereits für die Verbesserung der Mobilität in Wülfrath unternommen wird, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt. Dazu zählen etwa der geplante barrierefreie Umbau der Haltestellen, der Ausbau öffentlicher sowie nicht-öffentlicher Ladeinfrastruktur und die Umrüstung der Fahrzeuge des Rathauses auf E-Autos.