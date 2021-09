Gesundheit : Mobile Impfaktion auf Parkplatz

Wülfrath „Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Mit einer Impfung schützen Sie nicht nur sich, sondern auch andere“, mit diesen Worten wirbt Bürgermeister Rainer Ritsche für das mobile Impfangebot des Kreises Mettmann.

(RP) „Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Mit einer Impfung schützen Sie nicht nur sich, sondern auch andere“, mit diesen Worten wirbt Bürgermeister Rainer Ritsche für das mobile Impfangebot des Kreises Mettmann. In Wülfrath können sich Impfwillige am heutigen Samstag, 11. September, von 9 bis 19 Uhr auf dem Real-Parkplatz, Zur Fliethe 8, den Pieks abholen. Auch 12- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche können sich dort impfen lassen. Ein Termin ist nicht erforderlich. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson. Darüber hinaus ist das Impfzentrum noch bis einschließlich 30. September mittwochs bis sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.geimpft wird ohne Termin. Wer seine Erstimpfung noch im Impfzentrum oder bei einer der örtlichen Impfaktionen erhalten hat, erhält die Zweitimpfung dann bei einem Haus- oder Facharzt. Eine Übersicht über impfende Vertragsärzte hat die Kassenärztliche Vereinigung in einem Online-Register zusammengestellt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): https://coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister. Eine Übersicht aller geplanten Termine gibt es unter www.kreis-mettmann-corona.de/Schnelle-Hilfe-FAQ/Impfung .