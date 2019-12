Weihnachtsaktion in Wülfrath : Mitarbeiter werden zu „Wunscherfüllern“

Die Pakete der Spender wurden zur Verteilung an Wolfgang Peetz (rechts) vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übergeben. Foto: Lhoist

Wülfrath Für Kinder aus Familien mit wenig Geld wurden bei Lhoist Geschenke besorgt und verpackt.

(RP) In eine besondere Rolle schlüpfen konnten jetzt wieder einige Mitarbeiter von Lhoist in Wülfrath: Denn auch in diesem Jahr wurden sie im Rahmen der Weihnachtsaktion zu „Wunscherfüllern“ und werden damit bei vielen Kindern aus dem Stadtgebiet sicherlich für freudige Gesichter sorgen.

„Wir wollen denjenigen Kindern in unserer Nachbarschaft helfen, die nicht reich beschenkt werden können“, erläutert Philipp Niemann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Lhoist Germany. So seien in den vergangenen Wochen viele Geschenke besorgt und auch liebevoll verpackt worden. Gemeinsam mit Silvia Dörr, Betriebsratsvorsitzende der Lhoist-Hauptverwaltung, wurden die Pakete nun im Foyer der Lhoist-Zentrale an Wolfgang Peetz vom Wülfrather Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übergeben.

Das DRK sorgt in den nächsten Tagen für die pünktliche Verteilung der Geschenke an die Kinder. „Die Gründe für wirtschaftliche Notlagen von Familien sind vielfältig. Kinder sind aber in keinem Fall dafür verantwortlich“, betonte Peetz. Die Initiatoren sind sich daher einig: „Wir wollen, dass die jungen Menschen gerade am Heiligen Abend eine glückliche Zeit haben.“