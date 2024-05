Überfall in Wülfrath Mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt: Polizei ermittelt nach Überfall auf 24-Jährigen

Gegen 19 Uhr hielt sich der 24-Jährige in der Parkanlage in der Nähe der Adresse Am Diek auf. Nach eigenen Angaben wurde er auf den Treppenstufen zur Straße von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen. Zudem soll der Unbekannte ihn geschlagen und ihm anschließend sein Portemonnaie geklaut haben. Daraufhin verschwand der Täter in unbekannte Richtung.