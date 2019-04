Fahrspaß in Wülfrath : Mit elf hat Leo den Dreh am Lenkrad raus

Der elfjährige Leo sitzt am Steuer eines Land Rover Experience, Fahrtrainer Harry Hemmann passt auf ihn auf. RP-Foto: Mikko Schümmelfeder. Foto: Mikko Schümmelfeder/MIKKO Schümmelfeder

WÜLFRATH Beim Kinderfahrtraining bei Land Rover Experience können 11- bis 17-Jährige hinterm Steuer sitzen. Mittlerweile gibt’s jährlich mehr als 600 Touren.

Autofahren? Kein Problem! Auf dem Schoß von Papa Christoph Paliot hat Leo (11) schon als Neunjähriger gesessen. Das Lenkrad in der Hand sind Vater und Sohn zum ersten Mal auf einem Parkplatz herumgekurvt. Im letzten Jahr waren es dann beim Kinderfahrtraining von Jaguar schon ein paar Meter mehr. Allerdings auf gerader Strecke und wohl eher so, wie man auch auf der Straße fahren würde. Und jetzt, bei Land Rover Experience? Es ging steil hoch und noch steiler wieder runter, an Schrägen entlang und durch Wasserpfützen. Am Ende waren alle still im Auto – die Eltern auf der Rückbank und Leo auf dem Fahrersitz.

Dabei war der Junior vor mehr als einer Stunde noch munter plaudernd eingestiegen in den Land Rover Discovery. Tiefergelegt? „Na klar, das ist ja auch die Sport-Ausführung“, hatte er gegenüber seinem Fahrtrainer gleich klargestellt, dass der es hier mit einem Auto-Experten zu tun bekommt. Lenkung, Bremse, Gaspedal – alles kein Problem. Die ersten Meter rollte der Offroader dann auch so zügig los, dass Harry Hemmann den jungen Mann auf dem Fahrersitz fürsorglich „einbremsen“ musste. Als Instruktor weiß er, dass es bei jedem Kinderfahrtraining anders läuft.

Info Der Firmensitz ist an der Flandersbacher Straße Im Experience Center (Flandersbacher Straße, Wülfrath) kann unter anderem das Fahrtraining mit Level 1 und Level 2 sowie ein Gelände-Fahrtraining für 11- bis 17-Jährige gebucht werden. Infos Telefon 02058 7780967, www.landrover-experience.de

Nachdem vor zwei Jahren erstmals 11- bis 17-Jährige bei Land Rover Experience an den Start gingen, stehen mittlerweile 600 Touren im Jahr auf dem Plan. Mal sind es die Kinder und Jugendlichen, denen Hemmann und seine Kollegen die Angst vor dem Auto und dem Gelände nehmen müssen. Oft liegen aber auch bei den Eltern die Nerven blank. Väter, die alles besser wissen? Mütter, die ihre Kinder schon an den nächsten Baum fahren sehen? Ja, das hat es alles schon gegeben. Hemmann selbst ist passionierter Offroader, schon bei der ersten Camel Trophy-Tour in den 1970er Jahren war er dabei. Sowas stählt vermutlich die Nerven – jedenfalls gerät er auch dann nicht aus der Ruhe, als Leo sich am Ende einer Steigung in einem von vielen tiefen Löchern festfährt. Nach hinten geht’s steil bergab, nach vorne läuft´s auch nicht: Man ertappt sich als Mitfahrer durchaus dabei, von Schreckensszenarien geplagt zu werden. Derweil klammert sich Mutter Jeannine an der Hand ihres Mannes fest, während der sich an den vorderen Kopfstützen festhält. Und vorne auf dem Fahrersitz: Der coole Leo, der sich vom Fahrlehrer in aller Seelenruhe erklären lässt, was jetzt zu tun ist. „Erstmal kriegt man natürlich Angst“, lässt Hemmann durchklingen, dass Befürchtungen keineswegs fehl am Platz sind. Wer sich selbst überschätzt, der könne auch schon mal schnell in der sprichwörtlichen „Pampa“ landen.