Außergewöhnlicher Besuch in Wülfrath : Mit dem France Mobil macht Schule Spaß

Lektorin Alexia Gonzales (M.) konnte auch Alessandro (15) und Lena (14) sowie deren Mitschüler der Sekundarschule Am Berg begeistern. Foto: Tanja Bamme

Wülfrath Eine Unterrichtsstunde der besonderen Art erleben Jugendliche der Sekundarschule Am Berg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tanja Bamme

Die französische Sprache auf spielerische Weise verstehen und lernen, durften die Schüler des Wahlfaches Französisch der Sekundarschule Am Berg am vergangenen Mittwoch. Dank dem France Mobil, einer Initiative des Deutsch- Französischen Jugendwerkes (DFJW) und dem Institut „français“ Deutschland, konnten die Jugendlichen an einer Schulstunde der besonderen Art teilnehmen.

Bereits seit September vergangenen Jahres reist Lektorin Alexia Gonzalez durch Nordrhein- Westfalen, um Spaß an Kultur, Land und Leute zu vermitteln. Die 23-jährige Französin stieß mit ihrem humorvollen Wesen auch bei den Wülfrather Schülern auf offene Ohren. „Erst einmal habe ich mich verstellt und behauptet, dass ich kein Deutsch spreche. Demnach mussten wir uns komplett in meiner Sprache verständigen und es hat hervorragend geklappt“, berichtet die junge Dozentin von ihren Erfahrungen, die sie nicht nur in Wülfrath macht.

Info 1,25 Millionen Schüler wurden schon erreicht Die Initiative France Mobil wurde bereits 2002 gegründet und hat seitdem mehr als 1,25 Millionen Schüler an rund 15.000 Schulen erreicht. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Initiative unter www.francemobil.fr.

„Die Sprache kann man auf ganz unterschiedliche Weise vermitteln. Auch mit Gestik und Mimik.“ Mit einem kurzweiligen Würfelspiel durften sich die Schüler der Reihe nach in französischer Sprache vorstellen. „Danach haben wir in drei Gruppen ein Quiz gemacht“, erklärt die Neuntklässlerin Sara (14).

Fernab vom klassischen Französischunterricht mit Spaß und Spannung Neues über den Wirkungskreis der französischen Sprache zu erfahren, das war auch für Vivien (14) ein großartiger Ausgleich zum Schulalltag. „Sowas können wir ruhig öfter machen“, sagt sie.

Dieser Meinung ist auch Fachlehrerin Anette Wernitz-Winterberg, die sich für den Besuch des France Mobils an ihrer Schule stark gemacht hatte – mit Erfolg. „Wir haben uns sehr lange um den Besuch bemüht und abgesehen von der zehnten Klasse, die sich gerade in der Vorbereitung für die Abschlussprüfungen befindet, haben wirklich alle Französischklassen von dem Besuch profitieren können“, berichtet die Initiatorin erfreut, die sich einen Besuch im kommenden Jahr wünscht.

Dann gerne in voller Länge, denn am vergangenen Mittwoch kamen die sommerlichen Temperaturen dazwischen. Die eigentlich angedachten 60 minütigen Lerneinheiten pro Klasse wurden auf Grund von kurzfristig anberaumtem Hitzefrei auf 30 Minuten verkürzt. „Das war ein bisschen schade“, sagt Anette Wernitz- Winterberg.

Ausschließlich die Sprache zu vermitteln, das ist für Lektorin Alexia Gonzalez jedoch zu trocken. „Französisch wird nicht nur in Frankreich gesprochen. Wie weit man mit dieser Sprache kommt, ist vielen Kindern und Jugendlichen nicht bewusst. Beispielsweise in Senegal oder Kanada kann man sich mit Französisch verständigen. Orte, mit ganz anderen Kulturen, als man sie in Frankreich findet.“ Um das France Mobil, welches als kompakter Kleintransporter auf dem Schulhof Platz gefunden hat, von Schule zu Schule zu fahren, hat Alexia Gonzales ein Pausensemester in ihrem Lehramtsstudium eingelegt.