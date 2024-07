Nahversorgung in Wülfrath Wenn eine Metzgerei im Ort fehlt

Fragt man die Wülfrather, was ihnen in der Innenstadt fehlt, gibt es oft dieselbe Antwort: ein Metzger. Den klassischen kleinen Metzgerladen gibt es schon länger nicht mehr, auch wenn Schriftzug und Schild der Metzgerei Schultheiss an der Wilhelmstraße noch am Gebäude zu sehen sind. 2006 schloss das Fachgeschäft endgültig, nachdem noch ein Jahr zuvor drei Mitarbeiter der Metzgerei versucht hatten, den traditionsreichen Betrieb zu retten. Letztlich mussten sie Insolvenz anmelden. Mit der Geschäftsaufgabe der Bio-Metzgerei Stracke 2018 an der Goethestraße verlor Wülfrath sein letztes Fleischfachgeschäft.