An(ge)dacht Das Leben siegt

Ich staune immer wieder, wie viel Licht die eine kleine Kerzenflamme beim Einzug in den hohen und weiten Kirchenraum bringt. Konturen werden sichtbar, erste Gesichter erkennbar. Aus Unsicherheit kann langsam Sicherheit werden. Und wenn dann das eine Licht geteilt wird und durch viele, viele kleine Kerzen der Mitfeiernden den Raum erhellt, dann kann spürbar werden, was wir an Ostern feiern: dass Jesus zum ewigen Leben, zum Leben bei Gott auferstanden ist. Und noch mehr, dass auch wir auferstehen werden, dass auch wir zu einem Leben in die Nähe Gottes berufen sind. Wenn wir auf Gott vertrauen, auf ihn bauen, dann kann das ewige Leben schon jetzt und hier beginnen. Glaube kann uns Kraft geben für alles Schwere, das wir erleben, für alles, was auf uns zukommt. Wir dürfen nach vorne blicken. Das Leben siegt. Das ist Ostern.