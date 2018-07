Mettmann: Kinder reisen an Ferienakademie durch Zeit

Mettmann Die diesjährige Stadtranderholung der Diakonie ist für knapp 100 Kinder eine Reise durch die Zeit. Organisatoren und Betreuer führen durch historische Epochen. Das ist wahrhaft Geschichte zum Anfassen und Erleben.

Das Evangelische Gemeindezentrum an der Donaustraße ist erfüllt mit lautem Lachen, Rufen und Musik. In den einzelnen Räumen wird gebastelt, gewerkelt und geschauspielert, während draußen vor allem die Jungen hinter einem Ball herlaufen. Die anhaltende Hitze scheint die 98 Kinder, die am dreiwöchigen Programm der Stadtranderholung der Diakonie teilnehmen, nicht zu stören. Abkühlung verschafft unter anderem eine Wasserschlacht.

Die Welt der kämpfenden Ritter ist insbesondere für Jungen interessant. Auf einer Wiese im Schatten können die Teilnehmer unter Anleitung Schwerter und Schilde anfertigen. Leander (13) darf in der Ferienakademie beim Herstellen eines Schildes helfen, angefangen vom Sägen der Spanplatte über das Zuschneiden des Schaumstoffes bis hin zur Beziehen mit Stoff. „Ich will aber auch noch ein Schwert basteln“, erklärt der große schlanke Junge. Er nimmt bereits zum zweiten Mal an der Stadtranderholung teil. Doch dieses Jahr wird auch das letzte sein. Das Angebot richtet sich an Schulkinder von sechs bis 13 Jahren. Generationen haben bereits an der Stadtranderholung der Diakonie teilgenommen. „Vielen Kindern gefällt es aber so gut hier, dass sie nach ihrer Zeit als Teilnehmer Betreuer des Ferienprogramms werden wollen“, sagt Natalie Röming, die in diesem Jahr mit Nils Krefting nur noch unterstützend organisatorisch tätig ist. Nachgerückt ist neben Lea Pulst (23) auch Jan Schulte-Baukloh (20). Beide sind übrigens vom Teilnehmer über Betreuer bis hin zum Organisator aufgestiegen. „Das Schöne ist, man bleibt dabei irgendwie Kind.“