An(ge)dacht : Heilig sein

Wenn wir das Wort „Heiliger“ hören, dann denken wir oft an Menschen, die so ganz anders sind als wir, völlig ohne Fehler, daher leuchtende Vorbilder. Im Gegenzug sagen wir über Menschen, die Fehler und Schwächen haben „Das ist/war auch kein Heiliger.“ Wenn diese Definition stimmte, dann könnten wir das Fest Allerheiligen nicht feiern, denn solche Heiligen gibt es nicht.

Wir brauchen gerade in unserer Zeit Heilige, wir brauchen Menschen, die die Gesellschaft positiv verändern. Im Moment erleben wir eine Gesellschaft, die verroht, die sprachlos geworden ist, die scheinbar hoffnungslos geworden ist. Heilige waren immer Menschen, die in die Hoffnungslosigkeit Hoffnung getragen haben, in die Sprachlosigkeit das gute Wort hineingesprochen und in die Rohheit die Güte hineingetragen haben. Jeder von uns ist zur Heiligkeit berufen, jeder kann dort, wo er lebt, sich selbst und die anderen verändern: in der Familie, in der Schule oder am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und im Internet.