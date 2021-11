Unbekannte klauen Auto in Wülfrath : Mercedes an Schlehenweg im Wert von 50.000 Euro gestohlen

In der Nacht zum Dienstag wurde ein Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen „D-A 1050“ in Wülfrath gestohlen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wülfrath In der Nacht zu Dienstag klauten bislang Unbekannte einen Mercedes Benz. Das Auto war in der Einfahrt eines Einfamilienhauses am Schlehenweg geparkt und hat einen Wert von etwa 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe den der Einfahrt zu einem Einfamilienhaus am Schlehenweg abgestellten Mercedes. Am Fahrzeug war ein Fahrradträger montiert, auf dem sich ein weißes Mountainbike befand.

Wie die Beamten berichten ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar, wie der oder die Täter das ordnungsgemäß verschlossene Auto öffnen, es starten und wegfahren konnten. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur des mittels keyless-go betriebenen, zwei Jahre alten Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen D-A 1050. Der aktuelle Zeitwert des Fahrzeuges, das etwa 33.000 Kilometer auf dem Tacho hat, wird mit circa 50.000 Euro angegeben.

Bisher liegen der Wülfrather Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Mercedes Benz vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02058- 92006180 entgegen.

(von)