Leseförderung : Medienwelt zieht erste Corona-Bilanz

Wülfrath 2020 kamen 20.311 Besucher ins Haus, 8258 weniger als im Vorjahr. Ab März hatte die Medienwelt nur noch zwecks Ausleihe von Medien genutzt werden können.

(hup) Deutlicher weniger Öffnungsstunden (620 statt wie 2019 noch 993), aber mehr aktive Entleiher (2025 statt wie 2019 noch 1819), diese Bilanz hat das Corona-Jahr 2020 der Stadtbücherei „Wülfrather MedienWelt“ (WMW) beschert. Rückläufig waren dagegen die Neuanmeldungen, was, wie Leiterin Yvonne Jacobs vermutet, wohl auf die Pandemie-Situation zurückzuführen sei. 2020 haben sich insgesamt 168 Kinder bis zum 14. Lebensjahr angemeldet und es wurden insgesamt 64.310 Medien ausgeliehen. „Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,65 Prozent“, heißt es im Jahresbericht der Bücherei. Der meistbesuchte Tag der Büchereiwoche sei der Dienstag, an dem die Einrichtung immerhin sieben Stunden lang geöffnet habe. 2020 kamen 20.311 Besucher ins Haus, 8258 weniger als im Vorjahr. Hintergrund: Ab März konnte die Medienwelt aufgrund der Covid-19-Situation nur noch zwecks Ausleihe von Medien genutzt werden. Als Treffpunkt, Aufenthaltsort und für einen Ausflug ins Internet war das Haus seitdem tabu. Die WMW war allerdings, abgesehen von ein paar Schließtagen, durchgehend für die Ausleihe geöffnet, während andere Bibliotheken im Kreis über Wochen geschlossen waren.