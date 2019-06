Wülfrath schneidet gut ab : Mathe-Wettbewerb: Lindenschüler sind stark im Rechnen

Wülfrath Mädchen und Jungen der Lindenschule erzielten jetzt beim Mathe-Wettbewerb sehr gute Ergebnisse.

(arue) Die Lindenschule in Wülfrath hat sich am diesjährigen Mathematikwettbewerb „Känguru“ beteiligt. Er findet in etwa 11.800 deutschen Schulen statt. Laut Veranstalter soll dieser Wettbewerb die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit der Mathematik wecken und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern.