Hilfskonvoi in die Ukraine : Lwiw zwischen Krieg und Normalität

Vor dem Opernhaus in Lwiw herrscht bunter Trubel. Vom Krieg ist dort bisher nicht viel zu spüren. Foto: Marc Friedrich

Wülfrath Feuerwehrmann Marc Friedrich hat den Hilfskonvoi der Wülfrather Feuerwehr persönlich begleitet — über die Grenze in die Ukraine nach Lwiw.

Die Eindrücke sind noch ganz frisch. Marc Friedrich muss sie erst einmal richtig sacken lassen. Seit Mittwochabend ist der Abteilungsleiter Rettungsdienst bei der Feuerwehr Wülfrath zurück von seiner Fahrt ins ukrainische Lwiw.

Der ausgebildete Notfallsanitäter hat den Hilfskonvoi mit den zahlreichen Spenden der Wülfratherinnen und Wülfrather, die die gesamte Feuerwehr gesammelt hat, am Wochenende begleitet. Die Spenden vom LKW, zu dem auch ein fast 300 Kilo schweres Sonographiegerät gehört, wurden an der polnischen Grenze umgelagert für die Weiterfahrt zu einem Zentrallager. Das medizinische Material, darunter Narkosemittel, Schmerztabletten und weiteren Medikamenten wollte er jedoch persönlich in ein Krankenhaus in einen Vorort von Lwiw bringen. Auch ein mobiles Sonographiegerät hatte er als Spende aus Köln mitnehmen können. „Mir was es wichtig, dass diese Dinge auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, betont er. Zu helfen sei für ihn – wie auch für alle Mitglieder der Wülfrather Feuerwehr, selbstverständlich.

Info Laptops für Menschen aus Ukraine gesucht Initiative „Hey, Alter Wülfrath!“ sucht funktionsfähige Laptops für junge Menschen aus der Ukraine. Dadurch sollen sie kurzfristig durch digitales Lernen Schule und Studium fortsetzen können. Die Geräte sollten mindestens einen 2 GHz Dual-Prozessor und 4GB RAM haben. Abgabe nach Absprache im Jugendhaus Wülfrath. Kontakt über Telefon 02058 72311 oder per E-Mail an wuelfrath@heyalter.com.

Der Gefahr seines Vorhabens war er sich bewusst. Mit einer schutzsicheren Weste mit dem Schriftzug „Paramedic“ versehen machte er sich gemeinsam mit einer Dolmetscherin in dem Kleibus mit Schutzzeichen ab der polnisch-ukrainischen Grenze auf ins Kriegsgebiet. „Auf dem Weg fuhr schon ein komisches Gefühl mit. Ich habe regelmäßig nach oben geschaut“, gibt er zu. Im Krankenhaus erlebte er dann den ersten Luftalarm mit, die Angst stieg hoch. Über Lautsprecher, die an den Straßenmasten befestigt sind, kam die Aufforderung, Schutz zu suchen. Doch der Klinikchef und das Personal blieben tiefenentspannt. Um Friedrich mehr Sicherheit zu geben, gingen sie in den Keller der Klinik, der im Ernstfall auch behelfsmäßig als OP dienen muss. „Das ist Feldmedizin“, merkt der Notfallsanitäter an. Da immer früh weitflächig gewarnt werde, gingen die Menschen nicht direkt bei der ersten Warnung in den Schutzraum, erklärt der Feuerwehrmann.

Es folgten noch weitere Alarme, einer um halb fünf in der Früh. Passiert ist glücklicherweise nichts. Doch die Ukrainer seien vorbereitet, tun alles, um im Notfall handlungsfähig zu sein. „Das ist surreal, Krieg in Europa“; ordnet der 42-Jährige seine Gefühle ein. Überall auf dem Weg gab es verschiedene Stellungen, die die Soldaten abends beziehen. Nur ein paar Sandsäcke dienen als Schutz. Die Männer sind mit Panzerfäusten und Kalaschnikows ausgestattet.

„Aber es sind alle sehr freundlich und sie sind motiviert, ihr Land zu verteidigen“, merkt der Sanitäter an. Beeindruckt habe ich ein vierfacher Familienvater, der zur Front einberufen wurde. Auch er sei bereit, für die Freiheit seiner Kinder zu kämpfen – selbst ohne Schutzkleidung. Denn daran mangele es. Marc Friedrich hat ihm deshalb seine schusssichere Weste geschenkt, „in der Hoffnung, dass sie sein Leben schützt.“

An einem Zentrallager hat er sich auch mit einigen Kriegsvertriebenen unterhalten können. Ein Mann aus Mariupol hatte nichts dabei, außer seiner Katze auf dem Arm und dem, was er am Leib trug. „Die Menschen erzählen schlimme Sachen, haben viel Leid gesehen. Das kann man sich nicht vorstellen“, sagt Friedrich demütig. Er habe die Ukrainer aufgeschlossen freundlich, „fast schon westlicher als wir selbst“, erlebt. In Lwiw selbst herrsche eine surreale Stimmung. Es seien zwar viele Menschen dort, doch in der schönen Altstadt merke man nicht, dass im Land krieg herrsche – noch. „Nur die Soldaten dort erinnern aktuell daran“, ergänzt er.