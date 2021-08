Lokale Wirtschaft : Wülfrath macht seine City interessant

BBQ Shop grillt in der Wülfrather Inenstadt für einen guten Zweck am Grill von links: Bernd Holland und Marc Schwirtz Foto: Achim Blazy (abz)

WÜLFRATH Zahlreiche leerstehende Läden konnten dank Landesförderung wieder vermietet werden. Die Geschäftsleute organisieren Sonderaktionen. Es gibt „Walking Acts“ mit Live Musik – und eine starke Ausstellung, die polarisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susann Krüll

Viele Akteure tragen zur Belebung der Innenstadt bei: die städtische Wirtschaftsförderung mit der Ansiedlung neuer Geschäfte in leerstehenden Ladenlokalen, die Geschäftsleute mit eigenen Aktionen, der Stadtkulturbund oder auch das Frauennetzwerk Wülfrath mit der Ausstellung „Inspirierende Frauen“. Die kreisweit bespielhaften Initiativen werden jedoch aus der eigenen Stadt torpediert.

Sechs der 20 großformatigen Plakate, die Frauen aus aller Welt mit einer ganz besonderen Geschichte vorstellen, wurden zerstört. „Ich bin so wütend über diesen mutwilligen Vandalismus“, sagt Franca Calvano, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Sie kann es nicht fassen, was in den Köpfen derjenigen vorgeht, auf deren Konto dieser Vandalismus geht. „Ich bin unserem Bürgermeister so dankbar, dass er eine Belohnung auf die Ergreifung der Täter ausgesetzt hat“, sagt Calvano, die nun hofft, dass nicht zuletzt dieser Anreiz zum Ergreifen des oder der Versucher führt.. „Ersetzen werden wir alle Plakate und die Ausstellung dann an weiteren Orten und zu anderen Gelegenheiten zeigen,“ so Calvano an die Adresse derjenigen, die möglicherweise „ein Problem mit starken Frauen“ haben.

Info Mit Musik durch die Innenstadt Die nächsten Walking-Acts: „WIR“ mit Lothar Meunier, 21.8., Young Voices, 28.8., WIR-Bühne Sommerfest 4.9., Chase the Line, 11.9., Minestrone „Piraten auf Landgang“ 18.9., KSN Kalkstadtnarren, 25.9.

Neben der überregional beachteten Ausstellung wertet der „Stadtkulturbund Wülfrath“, mit Musik die Fußgängerzone auf. Bereits an drei Samstagen zogen vormittags vormittags die „Walking Acts“ um die Häuser. Sie kommen bald wieder zum Zuge (siehe Infokasten). Stattdessen lockte am Samstag der Geruch von gegrillten Würstchen Bummler magisch an. Zum zweiten Mal hatten die Mitarbeiter des „theBBQshop“ den Grill angeworfen. Dank NRW-Innenstadtprogramms mit um 80 Prozent reduzierten Ladenmieten konnte das Geschäft im April eröffnen. „Grillmeister Bernie“ kümmerte sich um Bratwürste und Krakauer gefüllt mit Käse. Auf die Frage, was das Grillgut denn koste, gab es zur Antwort: „Was es Ihnen Wert ist, für bedürftige Kinder in Wülfrath zu geben“. So fand neben vielen Münzen auch mancher Schein den Weg in die Sammeldosen.