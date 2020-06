Wülfrath : Bergungsarbeiten nach Lok-Entgleisung

Durch das unwegsame Gelände gestaltete sich die Bergung der entgleisten Lok auf dem Gelände der Lhoist Kalkwerke in Flandersbach schwierig. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Am Lhoist-Werksausgang im Bereich Angerbach entgleiste eine Rangier-Lok. Nun wurde mit den Bergungsarbeiten begonnen. Wie viel Dieselkraftstoff aus den Lok-Tanks in das Erdreich und die Anger gelangten, wird ermittelt.

Warum es Donnerstagnachmitag zu einem Unfall im Schienenverkehr des Kalkwerkes Flandersbach kam, ist bislang offen. Fest steht: eine Rangier-Lok fuhr am Werksausgang im Bereich Angerbach über einen Gleisabschluss hinaus und entgleiste. Ein angehängter Wagon kippte bei dem Vorfall um. Der Lokführer, der nach dem Unfall zur Untersuchung in eine Klinik gebracht wurde, blieb unverletzt.

„Zunächst einmal sind wir bei RheinCargo sehr froh, dass unser Triebfahrzeugführer bei der Entgleisung nur leichte Verletzungen davon getragen hat. Nach einem kurzen ambulanten Aufenthalt konnte der Kollege das Krankenhaus bereits in der Nacht wieder verlassen. Die Ursache für den Zwischenfall ist bislang ungeklärt. Wir müssen abwarten, was die Ermittlungen der Behörden ergeben“, erklärte Christian Lorenz, Pressesprecher der RheinCargo am Freitagnachmittag.