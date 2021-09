Gemeindeleben : Live-Konzert, Erntedank und Foto-Ausstellung

Kantor Thomas Gerhold bei einer Orgelführung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath In der evangelischen Stadtkirche gibt es wieder Veranstaltungen. Und auf dem städtischen Friedhof sind ab Samstag Fotografien zu sehen.

(RP) Die Kirchengemeinden können endlich wieder zu Veranstaltungen einladen. „Ich freue mich, dass nach nunmehr fast zwei Jahren wieder ein Live-Konzert in der Evangelischen Stadtkirche in Wülfrath stattfinden kann“, unterstreicht Kantor Thomas Gerhold. Am kommenden Sonntag, 3. Oktober, 17 Uhr, wird Helen Weber (Viola) gemeinsam mit dem Pianisten Thomas Schäfer dort musizieren. Die beiden stellen ihr aktuelles Programm mit Werken von Aram Khachaturian, Johann Christian Bach, Henri Casadesus und Rebecca Clarke vor.

Helen Weber stammt aus Essen und hat an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf ihr Konzertexamen gemacht. Sie ist ständiges Mitglied des Kammerorchesters Essen und hat in Wülfrath neben den beliebten Adventskammern bereits zwei Solokonzerte in der Stadtkirche gespielt. „Sie wird diesmal von dem Thomas Schäfer begleitet, der sein Konzertexamen und die künstlerische Reifeprüfung an der Folkwang Hochschule in Essen absolvierte und dort als Dozent für Klavier tätig ist. Die Auftrittsmöglichkeiten in den letzten eineinhalb Jahren gingen für alle Solomusiker gegen null und sie freuen sich, nun wieder auftreten zu können“, sagt Kantor Gerhold, der auf reges Interesse hofft. Der Eintritt zum Konzert ist (unter Beachtung der 3G-Regeln) frei. Um eine Spende für die Künstler wird jedoch gebeten.

Bevor die Instrumente erklingen, wird in der Stadtkirche aber erst einmal Erntedank gefeiert. Pfarrer Thomas Rehrmann lädt für Sonntag, 3. Oktober, zu einem Familien-Erntedankgottesdienst in die Stadtkirche ein, Beginn ist um 10 Uhr. „Im Gottesdienst werden Groß und Klein daran erinnert, wie wichtig ist es, danke zu sagen für all das, was uns geschenkt wird und gerade für die Dinge dankbar zu sein, die wir einfach als gegeben wahrnehmen“, erläutert Rehrmann. Kinder können eine Erntegabe mitbringen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es eine Kleinigkeit zu essen. Auch für den Gottesdienst gelten die 3G-Regeln, nur Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre brauchen keinen Nachweis.

Bereits am Samstag, 2. Oktober, öffnet eine neue Foto-Ausstellung in Wülfrath – nicht in der Kirche, aber auf dem (städtischen) Friedhof an der Alten Ratinger Landstraße. „Lebensraum Friedhof" ist das Thema, dem sich die Hobbyfotografen Fritz Reich und (Friedhofsgärtner) Jan Meyburg widmen. Die Ausstellung ist bis zum 24. Oktober täglich von 8 bis 20 Uhr zugänglich.