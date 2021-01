Wülfrath : Liefer-Engpass: Stadt wartet auf iPads und Laptops

Wülfrath Betroffen davon sind sowohl die iPads für Schüler als auch die Laptops für Lehrkräfte der Sekundarschule (Schule am Berg) und an den drei Grundschulen.

(RP) Aus dem Sofortausstattungsprogramm des „Digitalpakt Schule“ des Landes NRW sollten Anfang 2021 jene Schüler, die zuhause keine technischen Geräte zur Verfügung haben, mit iPads für den Distanzunterricht in Form einer Leihgabe versorgt werden. Derzeit arbeiten diese Schüler ebenfalls leihweise mit Geräten aus dem Bestand der Schule.

Dabei wird es wohl noch eine Weile bleiben. Denn die Stadt meldet Lieferengpässe des Herstellers. Betroffen davon sind sowohl die iPads für Schüler als auch die Laptops für Lehrkräfte der Sekundarschule (Schule am Berg) und an den drei Grundschulen. Den Lehrern des Gymnasiums konnten die iPads für die Unterstützung des Distanzunterrichts hingegen schon im Dezember 2020 zur Verfügung gestellt werden.

Konkrete Zusagen für Liefertermine gebe es derzeit nicht. Für den digitalen Unterricht ist das ein herber Rückschlag, denn er könnte längst reibungsloser funktionieren. „Die Verwaltung steht in ständigem Kontakt mit dem Vertragspartner und wird die Geräte, sobald sie in Wülfrath eintreffen, zeitnah an die Schüler verteilen“, heißt es aus dem Rathaus.