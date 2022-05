Flüchtlingshilfe in Wülfrath : Lhoist spendet 15 Laptops für ukrainische Geflüchtete

Wülfrath Die Geräte sind erst rund fünf Jahre alt und voll funktionsfähig. Sie sollen nun nach und nach an ukrainische Kinder und Jugendliche verteilt werden. Bisher leben zwölf schulpflichtige ukranische Kinder in der Kalkstadt.

Manchmal treffen Zufall und Notwendigkeit zusammen: Thomas Perterer, Lhoist-Geschäftsführer, überreichte gestern im Rathaus insgesamt 15 Laptops für Geflüchtete aus der Ukraine an die Verwaltung der Stadt. „Wir haben durch Zufall davon in der Zeitung gelesen, dass die Stadt noch Laptops sucht und bei uns hat gerade ein Wechsel stattgefunden. Die PC entsprechen nicht mehr unseren Anforderungen, aber sind noch vollkommen in Ordnung“, erklärte Unternehmenssprecher Mario Burda.

Die Geräte, höchsten fünf Jahre alt, sollen nach und nach an die Kinder und Jugendliche aus der Ukraine gehen, damit zum Beispiel die Teilnahme am Homeschooling möglich ist. Die Vergabe erfolge über das Schulverwaltungsamt und die Schulen selbst, erklärte Sozialdezernentin Michaele Berster. Da bisher die Zahl der schulpflichtigen Kinder mit zwölf recht gering sei, sei die Willkommensklasse an der Sekundarschule noch nicht eingerichtet worden. Stattdessen erfolge die Integration direkt in den Klassen sowie ehrenamtlich organisierte Sprachförderung.