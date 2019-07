DLRG Wülfrath gibt Tipps bei großer Hitze : Lebensretter warnen vor Übermut

Baden in Naturseen macht Spaß, birgt aber auch Gefahren. Darauf weist jetzt die DLRG Ortsgruppe Wülfrath hin. Foto: dpa/Caroline Seidel

Wülfrath Die DLRG, Ortsgruppe Wülfrath, gibt Tipps für den richten Umgang mit Hitze

(arue) Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Wülfrath, warnt vor tödlichen Badeunfällen. Im Gründungsjahr der Ortsgruppe im Jahr 1951 habe es deutschlandweit 2100 dötliche Badeunfälle gegeben, schreibt Heiko Dietrich, Leiter Ausbildung. Auch wenn die Zahl mit 504 auf unter ein Viertel gesunken sei, seien dies immer noch zu viel. Die meisten Unfälle – mehr als 50 Prozent – passieren im Juli und August. Übermütige, meist männliche Personen springen in Seen, Teiche oder Flüsse und überschätzen sich und die Gefahren. Die Zahl der tödlich Verunglückten jungen Erwachsenen im Alter von bis zu 27 Jahren habe sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Daher empfehle die DLRG regelmäßig in einem bewachten Bad wie der Wülfrather Wasserwelt zu schwimmen und das Schwimmen zu üben.