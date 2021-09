Leben in Wülfrath : Die Musikfreunde spielten als „Walking Act“

Die Wülfrather Musikfreunde zogen am Samstag als Walking Act durch die Wülfrather Innenstadt und bekamen viel Applaus. Foto: Verena Lux, Musikfreunde

Wülfrath Ein Hit-Medley verlockte am Samstag viele Besucher der Wülfrather Innenstadt zum Verweilen. Die Reihe der Walking Acts an Samstagen wird bis in den Oktober hinein fortgesetzt.

„Mit Dampf kann man sehr viel bewegen“, heißt es in einer Zeile des Eröffnungslied. Und fast scheint es, als habe Adrew Loyd Weber den Song aus seinem Musical „Starlight Express“ auch für Wülfrath komponiert und getextet. Wer mitten drin ist in einem Tunnel, könne es noch nicht sehen, heißt es darin: „Doch da ist Licht ganz am Ende des Tunnels“. Die Musikfreunde Wülfrath eröffneten mit diesem Lied ihr Programm als „Walking Act“ in der Innenstadt. Sofort blieben am Samstag die ersten Einkäufer stehen. Sie lauschten dem Rhythmus. Und als dann auch noch die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke brachen, waren das Glück und das Licht am Ende des Sommers perfekt - vor dem Herrenmoden-Geschäft Rexhausen, Im Spring.

Dort hatte Ingo Wünsch, der Vorsitzende des Stadtkulturbundes, die Passanten und die Musiker um Punkt 10.30 Uhr begrüßt. Gewiefte Einkäufer in Wülfrath kennen das schon: Immer wieder samstags ist besonders viel Musik in der Innenstadt. Mit der Aktion „Walking Acts“ will der Stadtkulturbund die City beleben und den durch Corona gebeutelten Geschäftsleuten ein wenig Rückenwind verschaffen. Die klingenden Kundenbringer sollen möglichst an jedem Samstag zur Freude der Innenstadtbesucher aufspielen. Dabei gibt es keinerlei Grenzen – weder was Art und Umfang der Instrumente noch was die Stilrichtungen anbetrifft. „Ich glaube bis in den Oktober hinein haben sich Künstlerinnen und Künstler bei uns gemeldet, die mitmachen wollen“, sagt Verena Lux, die zum Organisationsteam der Walking Acts gehört.

Am Samstag zogen die Musikfreunde unter der Leitung von Stephan Lux um die Häuser-Ecken. Er leitet die immer schon mehr als 60 Jahre alte Traditionstruppe seit 2010. Die Musikfreunde sind ein generationsübergreifend besetztes Orchester mit Akkordeon, Mandoline, Gitarre, Bass, einigen Blasinstrumenten sowie Schlagzeug. Passend zur Besetzung wurden klassische Werken, Filmmusiken bis hin zum argentinischem Tango arrangiert - oder auch mal ein Song der „Toten Hosen“.

Internationale Hits und Musik-Melodien gingen sofort ins Ohr, ließen Passanten verweilen. Foto: Verena Lux, Musikfreunde

An diesem wunderschönen Samstag zogen die Musikfreunde vom Spring weiter zum Kiepenkerl beim Eiscafé. Viele Zuhörer, die einmal gefangen waren von den mitreißenden Arrangement, zogen einfach mit – und vergaßen für einen kurzen Moment ihre Liste noch abzuarbeitender Dinge. Die Musikfreunde spielten Schlager wie “Thank you for the Music“ von Abba, gefolgt von Oasis „Lemon Tree“ und „YMCA“, jene Hymne, mit der einst die Gruppe Village People die Hitparaden stürmte. Zu guter Letzt spielten die Musiker nochmals am Ware-Platz vor dem Wir-Haus bevor sie sich von Ihren Fans verabschiedeten.

