Wahlkreis 40 Mettmann IV : Das müssen Sie zur Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann wissen

Foto: SPD NRW 10 Bilder In diesem Jahr findet die Landtagswahl in NRW statt. Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 40 Mettmann IV für ein Direktmandat zur Wahl. Der Überblick über die Parteien.

Wülfrath Vier Landtagswahlen stehen 2022 regulär an, eine davon ist am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen. Auch die Wülfrather werden dazu zur Stimmabgabe gebeten. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 15. Mai 2022 werden bei der Landtagswahl die politischen Kräfteverhältnisse in Nordrhein-Westfalen neu bestimmt. Und es wird spannend.

Zu welchem Wahlkreis gehört meine Stadt?

Zum Wahkreis 40, auch Mettmann IV genannt, gehören die Gemeinden Velbert, Wülfrath und Mettmann.

Lesen Sie auch Abstimmung im Mai 2022 : Das sind die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in NRW

Welche Kandidaten können in Mettmann mit der Erststimme gewählt werden?

Für die CDU kandidiert Martin Sträßer. Cüneyt Söyler geht für die SPD ins Rennen. Thomas Sterz ist der Direktkandidat für die FDP. Die Grünen werden durch Dr. Esther Kanschat vertreten. Der Direktkandidat der AfD heißt Josef Ehrentraut. Die Piraten werden durch Martin Schwarz vertreten. Das Bündnis C tritt mit Marcel Stubbe an und das Internationalistische Bündnis nennt Horst Dotten als Direktkandidaten.

Lesen Sie auch NRW-Wahl 2022 : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Solingen wissen müssen

Wann öffnen die Wahllokale?

Die Wahllokale öffnen am 15. Mai 2922 von 8 bis 18 Uhr. Im Anschluss zählen die Wahlhelfer die Stimmen und übermitteln sie an das Wahlamt.

Wie finde ich das richtige Wahllokal?

Auf der Wahlbenachrichtigung finden Bürger das Wahllokal, in dem sie ihre Stimme abgeben können. „Eine Nachfrage beim Wahlamt Wülfrath unter den Telefonnummern 02058-18235 oder 02058-18321 ist ebenfalls möglich“, weiß Ordnungsamtsleiter Sebastian Schorn. Die Stadt verschickt die Benachrichtigung ein paar Wochen vor der Wahl im Mai. Wegen der Corona-Pandemie konnten im vergangenen Jahr nicht alle Wahllokale genutzt werden, die sonst zur Verfügung standen. Senioreneinrichtungen fielen beispielsweise aus. Inwieweit in diesem Jahr Einschränkungen bei der Auswahl der Standorte bestehen, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wer seine Benachrichtigung am Wahltag nicht findet und noch schnell schauen möchte, wo er wählen muss, findet alle Wahllokale (in der Regel Straßen zugeordnet) im Internet oder kann sich an das Wahlamt der Stadt wenden.

Lesen Sie auch Landtagswahl 2022 : Diese Alternativen gibt es zum Wahl-O-Mat

Was passiert, wenn ich meine Wahlberechtigung verloren habe?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen worden. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist, wie Sebastian Schorn erklärt. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht möglicherweise nicht im Wählerverzeichnis und sollte sich an das Wahlamt der Heimatstadt wenden.

Wie und wo kann ich Briefwahl beantragen?

Vermutlich ab 11. April 2022 wird das Briefwahlbüro im Eingangsbereich des Rathauses geöffnet, Briefwahlanträge können auch Online über die Homepage der Stadt beziehungsweise über den QR-Code auf dem Wahlbenachrichtigungsbrief beantragt oder per Mail an wahlen@stadt.wuelfrath.de geschickt werden.

Alle Infos aus den benachbarten Wahlkreisen:

(von)