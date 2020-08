Mettmanner Amtsgericht spricht Urteil Attacke in Wülfrath : Tritte im Treppenhaus: Sieben Monate auf Bewährung für Mieter

Mettmanner Amtsgericht spricht Urteil Attacke in Wülfrath

Wülfrath Eine Auseinandersetzung in einem Wülfrather Mehrfamilienhaus endete blutig. Das Amtsgericht Mettmann hatte dazu bereits eine Bewährungsstrafe verhängt. Der Angeklagte ging in Berufung – und zog sie jetzt beim Landgericht Wuppertal wieder zurück.

Im Dezember 2019 hatte das Amtsgericht einen Heiligenhauser wegen gefährlicher Körperverletzung zu sieben Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, der 62-Jährige war dagegen in Berufung gegangen.

Die wiederum wurde nun beim Landgericht Wuppertal verhandelt – und am Ende vom Angeklagten zurückgenommen. Aber nicht etwa, weil der mittlerweile zur Einsicht gelangt war. Sondern allein deshalb, weil ihm der Berufungsrichter zuvor jegliche Aussicht auf Erfolg genommen hatte. Bis zum Schluss hatte der Mann beteuert, dass sich im Hausflur des Wülfrather Mehrfamilienhauses nicht das zugetragen habe, was ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen werde.

Folgen der Verhandlung: Eine Einstellung des Verfahrens hatte der Heiligenhauser zuvor abgelehnt - nun also ist die in der ersten Instanz verhängte Bewährungsstrafe rechtskräftig.

In der Anklage ist dazu zu lesen, dass der 62-Jährige im Sommer 2018 die Miete für seine Wohnung in der Goethestraße in Wülfrath bereits mehrere Monate nicht gezahlt haben soll. Zwischen dem Vermieter und ihm soll es mehrfach zum Streit wegen ausstehender Mietzahlungen gekommen sein. Zudem soll es bereits eine Räumungsklage gegen den säumigen Mieter gegeben haben.