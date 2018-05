Wülfrath: Lachyoga ist ganz schön anstrengend

Wülfrath Rund 20 Teilnehmerinnen kamen zum Schnupperkursus von Cornelia Uhlig. Nicht alle waren restlos begeistert.

Lachen ist gesund und macht glücklich - und weil das so ist, gibt es Lachyoga. Rund zwanzig Frauen haben jetzt an einem Schnupperkursus teilgenommen und um die Wette gestrahlt. Das fängt ja schon gut an: Da will der Fotograf ein Foto schießen und zwanzig Frauen "im besten Alter" giggeln, was das Zeug hält. Dabei hat der Workshop von Cornelia Uhl, der Dame im gelben Smileyshirt, noch gar nicht begonnen. Bevor es überhaupt losgeht, erfahren die Teilnehmerinnen erst einmal, wofür das Lachen überhaupt gut ist. "Lachen verbessert unter anderem die Sauerstoffversorgung im Blut und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl", erklärt die Expertin und animiert zunächst alle, sich die Hände zu schütteln und sich dabei herzlich anzulachen. Dass der 58-Jährigen dies mühelos gelingt, ist klar, sie lacht so gekonnt und nach außen heraus wie ein hochprofessioneller Schauspieler.