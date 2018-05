Wülfrath: Lachen hilft gegen Stress und sorgt für positive Energie

Wülfrath

Lach-Yoga-Trainerin Cornelia Uhl bietet am Donnerstag, 17. Mai, von 19 bis 20 Uhr die Veranstaltung "Frauengesundheit: Kraftquelle "Lach-Yoga" in der Ogata der Grundschule Ellenbeek an. Ein indischer Arzt entwickelte 1995 die Methode, die heute in Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Kliniken und Selbsthilfegruppen praktiziert wird. Lach-Yoga hebt die Stimmung, Endorphine werden ausgeschüttet, und man fühlt sich gut. Diese Methode reduziert Stress und stärkt das Immunsystem. Es wird vermehrt Sauerstoff transportiert. Außerdem bringt Lach-Yoga Menschen zusammen. Teilnehmer erfahren, dass es möglich ist, auch in schwierigen Zeiten zu lachen. Dadurch verhilft die Methode zu einer positiven Einstellung. Die Veranstaltung ist kostenlos.