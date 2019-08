Beeinträchtigungen in Ratingen und Wülfrath : L 422 in Homberg wird am Wochenende vollgesperrt

L 422 in Homberg wird am Wochenende vollgesperrt

Beeinträchtigungen in Ratingen und Wülfrath

Wülfrath/Homberg (kle) Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein beginnt am Freitag ab 20 Uhr mit der angekündigten Fahrbahndeckenerneuerung auf der L422 (Brachter Straße, die dann zur Meiersberger Straße wird) in Homberg.

In diesem Bereich ist die L422 nicht befahrbar. Das Ein- und Ausfahren in die Dorfstraße ist nicht möglich, die Steinhauser Straße von und nach Wülfrath ist offen. Für den Durchgangsverkehr ist eine großräumige Umleitung über Hösel und Heiligenhausen ausgeschildert. Witterungsbedingt können sich Änderungen ergeben.

Von der Maßnahme sind auch die Buslinien 748, 761 und 771 betroffen. Linie 748 in Richtung Wülfrath: Die Busse fahren in Richtung Dorfstraße ab der Haltestelle „Ulmenstraße“ eine Umleitung über die Meiersberger Straße bis zur Haltestelle „Zur Straße“ und von dort aus weiter nach Wülfrath. In Richtung Mettmann: Die Busse fahren ab der Haltestelle „Zur Straße“ eine Umleitung über die Meiersberger Straße bis zur Haltestelle „Ulmenstraße“ und von dort aus weiter nach Mettmann.