Ausgehen in Wülfrath : Kulturbistro startet mit Berliner Liedern

(RP) Mit frechen Liedern aus dem „Babylon Berlin“ von Friedrich Holländer über Kurt Tucholsky bis Claire Waldoff sind am Freitag, 27. August, 19 Uhr, Ulla Krah (Gesang) und Wolfgang Eichler (Klavier) zu Gast im Kulturbistro der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und der Initiative zwischen Arbeit und Ruhestand (Zwar). Nach 15-monatiger Corona-Zwangspause geht es also wieder los mit dem Kulturprogramm im Treff Schulstraße 13, das den Wülfrathern schon so manche vergnügliche Stunde bereitet hat. Diesmal wollen Krah und Eichler, die zum ersten Mal nach Wülfrath kommen, ihr Publikum mit ihrem Berliner-Lieder-Abend unterhalten: „Lassen Sie sich entführen ins Berlin der 20er Jahre, in die Berliner Hinterhöfe, ins Babylon Berlin, ins Berliner Milljöh, heißt es in der Ankündigung.

„Sie haben mir mein Berlin wieder gegeben“ – so soll sich ein Gast eines Lokals in Berlin-Mitte, wo Ulla Krah vor Jahren die ersten Kostproben ihres Claire-Waldoff-Programms zu Gehör brachte, bedankt haben. Inspiriert von der kulturellen Aufbruchsstimmung der Nachwendezeit hatte es sich Ulla Krah damals zur Aufgabe gemacht, vor Ort der legendären Sängerin nachzuspüren, um vor allem Lokalkolorit und sprachliche Besonderheiten einzufangen. Wer in diese Welt eintauchen möchte, meldet sich unter Telefon 02058 775509 oder per Mail an die Adresse kulturbistro@awo-wuelfrath.de oder über die sozialen Medien an. Die Awo Wülfrath wird in diesem Jahr übrigens 75 Jahre alt. Die Mitarbeiter wollen dies im Herbst in größerem Rahmen würdigen: „Hoffen wir mal, dass dann alle geimpft sind und ein schönes Fest gefeiert werden kann.“