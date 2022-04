Kultur in Wülfrath : Sängerkreis will Leistung zeigen

Die Sänger üben für das Leistungssingen im Chorverband NRW. Interessierte können jederzeit bei der Probe vorbeischauen. Foto: MGV Sängerkreis Wülfrath

Wülfrath Der Männerchor startet 2022 durch. Er sucht noch neue Stimmen zur Verstärkung. Wer Interesse hat, soll einfach zu den Proben kommen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Eins lassen sich die Männer vom MGV Sängerkreis Wülfrath nicht nehmen: den Spaß am Singen. Zwar hat die Corona-Pandemie die Arbeit und das Treffen des Chores erschwert. Doch die widrigen Umstände konnten die Sänger nicht von ihren Proben abhalten. In diesem Jahr will der Chor wieder voll durchstarten.

Die Sänger hielten ihre Stimmen in den vergangenen zwei Jahren zunächst über virtuelle Proben fit. Als es die Corona-Schutzverordnung wieder zuließ, trafen sich kleinere Gruppen zu Gesangstrainings. Die Probemöglichkeiten nahmen die Männer regelmäßig in Anspruch, was den enormen Zusammenhalt des Chores unter Beweis stellte. Jetzt ist die Freude darüber groß, nach so langer Zeit wieder in voller Chorstärke in Präsenz üben zu können. Immerhin hat der Sängerkreis für das laufende Jahr einiges auf dem Programm stehen.

So hat sich der Sängerkreis zum Leistungssingen im Chorverband NRW am 14. Mai in Dortmund angemeldet, um hier den Titel „Leistungschor“ zu erreichen. Schon jetzt zeigen die Sänger in den Proben ihre Geschlossenheit und den Willen, diese Aufgabe zu meistern. Mit einem zusätzlichen Probentag am vergangenen Samstag im Berufsbildungszentrum (BBZ) von Rheinkalk hat sich der Chor intensiv mit seiner Aufgabenliteratur, also den Liedern für diesen Anlass, beschäftigt.

Darüber hinaus steht am 7. Mai, 17 Uhr, die Jahreshauptversammlung an. Der Sängerkreis trifft sich im Corneliushaus (Pfarrsaal St. Joseph). An dem Termin werden auch die weiteren Planungen für 2022 vorgestellt. Anschließend werden beim Familienabend die verdienten Sänger des Chores geehrt.

Der MGV Sängerkreis Wülfrath freut sich, als einer der noch wenigen Männerchöre im Sängerkreis Niederberg und darüber hinaus, über Verstärkung im Chor. Interessierte Sänger können jederzeit bei der Probenarbeit einfach reinschnuppern und mitmachen. Gelegenheiten für Fragen und Gespräche gibt es ausreichend in den Pausen und beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Gegrilltem und einem Getränk.

Geprobt wird jeden Donnerstag von 20 bis 22 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Gemeinde, Am Pütt 7. Jeder Sänger ist herzlich willkommen. Notenkenntnisse sind übrigens nicht notwendig.

(am)