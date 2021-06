Kriminalität in Wülfrath : Falscher Handwerker stiehlt Schmuck einer 91-Jährigen

Kriminalität in Wülfrath

Wülfrath Der Unbekannte gab vor, an einem Wasserschaden zu arbeiten und schickte die Bewohnerin ins Bad. Derweil suchte er wohl in der Wohnung nach Wertsachen.

Ein falscher Handwerker hat sich am Montagnachmittag Zugang zur Wohnung einer 91-jährigen Wülfratherin verschafft. Laut Polizeibericht behauptete der Mann, einen angeblichen Wasserschaden kontrollieren zu wollen. Tatsächlich stahl er den Schmuck der Seniorin und entkam unerkannt. Deshalb warnt die Kreispolizei erneut vor den Maschen der Trickbetrüger.

Gegen 15:30 Uhr verschaffte sich ein Mann Zugang zur Wohnung der 91-jährigen Wülfratherin. In dem Mehrfamilienhaus gebe es aktuell einen Wasserschaden, behauptete der falsche Handwerker. Er schickte die Seniorin ins Badezimmer und gab aus dem Wohnbereich der Bewohnerin mehrfach Anweisungen. Die 91-Jährige wurde misstrauisch und traf den Mann in ihrem Schlafzimmer an. Als sie ihn mit ihrem Verdacht des Betruges konfrontierte, floh der Mann aus der Wohnung. Er entkam unerkannt.