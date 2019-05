Wülfrath im Dauerstau : Kreisverkehr: Lage hat sich entspannt

Anfang der Woche hat sich der Verkehr in der Innenstadt wieder etwas beruhigt. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath Die Stadtverwaltung hat die Umleitungsregelung nachgebessert.

Mit Beginn der Baumaßnahme am vergangenen Donnerstag trat ein, was viele im Vorfeld befürchtet hatten: Der Umbau des Kreisverkehrs Mettmanner/Flandersbacher Straße mit halbseitiger Sperrung löste ein Verkehrschaos aus. Die Umleitungsregelungen sorgten für Verwirrungen, Lkw fuhren sich fest, Autos reihten sich in langen Schlangen hintereinander und auch eine Fußgängerampel funktionierte nicht. Vertreter des Bauunternehmens, von Straßen NRW und dem Ordnungsamt reagierten und besserten nach.