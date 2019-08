Wülfrath : Kreisel: Markierung verzögert sich

Mittlerweile sind nur noch einige Restarbeiten am Kreisverkehr an der Mettmanner Straße nötig. dazu gehört die Markierung der Fahrbahn. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Markierungsarbeiten im Kreisverkehr beginnen erst am Montag, 2. September. Das teilt der zuständige Landesbaubetrieb Straßen.NRW auf Anfrage mit.

Eigentlich sollte das Ganze in dieser Woche starten. Straßen.NRW begründet dies damit, dass die Markierungsarbeiten sehr witterungsabhängig seien und das Wetter in den vergangenen Tagen unvorhersehbar gewesen war. Aus bautechnischen Gründen darf die Markierung nicht auf eine nasse Decke aufgebracht werden. Für die Arbeiten in beide Fahrtrichtungen sind insgesamt vier Tage eingeplant. Vermutlich zeitgleich werden die Bepflanzungen im und am Kreisverkehr vorgenommen.