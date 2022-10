Vorfahrt in Wülfrath missachtet : Zwei Verletzte bei Auto-Kollision

Vorfahrt in Wülfrath missachtet

Am Donnerstag stießen auf der Dieselstraße in Wülfrath zwei Fahrzeuge ineinander. Es enstand ein hoher Sachschaden. Foto: Polizei Mettmann

Mettmann An der Dieselstraße hat es am Donnerstagnachmittag gekracht. Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzten sich zwei Personen.

Einen Unfall zweier Autos gab es am Donnerstagnachmittag, 20. Oktober, im Kreuzungsbereich der Dieselstraße in Wülfrath. Sowohl die 34-jährige Beifahrerin des unfallverursachenden Mitsubishi als auch der 54-jährige Fahrzeugführer des beteiligten Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.