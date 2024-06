Vorsicht, Gema-Falle Warum Fußball Public Viewing Gema-pflichtig ist

Es gibt also einen eigenen Gema-Tarif für Public Viewings während der Euro 2024. Wer in dieser Zeit Fußballspiele auf einem Bildschirm zeigt, der größer ist als 42 Zoll Bildschirmdiagonal (106 Zentimeter) zahlt unabhängig von der Anzahl der Geräte je nach Größe des Veranstaltungsortes. Bei einer Raumgröße bis 200 Quadratmeter wird eine Gema-Pauschale von 126,66 Euro fällig. Ist der Raum zwischen 201 und 400 Quadratmeter groß, steigt die Summe auf 253,31 Euro. For jede weitere 100 Quadratmeter kommen 63,32 Euro hinzu.