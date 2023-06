Streik in Mettmann, Erkrath und Wülfrath Apotheker machen ihre Geschäfte dicht

„Uns steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Thomas Wittig. Und damit spricht der Apotheker aus Erkrath nicht allein für sich und seine Bären-Apotheke, sondern für die gesamte Branche. Am kommenden Mittwoch, 14. Juni, tritt die Apothekerschaft bundesweit in einen Streik, zu dem die Apothekenkammer aufgerufen hat. Nach Recherchen unserer Redaktion bleiben an diesem Tag die Apotheken in Erkrath und Wülfrath geschlossen. Dort gibt es Notdienste für die Versorgung mit Medikamenten. In Mettmann haben sich die Pharmazeuten offenbar nicht auf eine einheitliche Linie einigen können. Hier scheinen viele Apotheken geöffnet zu bleiben.