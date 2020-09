Fragen an Wülfraths Stadtverwaltung : Einmal Wahl im Wahllokal, einmal Briefwahl – geht das?

Wülfrath Auf der Wahlbenachrichtigung gebe es eigens dafür vorgesehene Kästchen, die diese unterschiedlichen Abstimmungsvarianten ermöglichen, informiert die Stadtverwaltung.

(RP) In den vergangenen Tagen wurden Fragen an die Stadt Wülfrath herangetragen, ob es möglich sei, am 13. September im Wahllokal und bei einer möglichen Stichwahl am 27. September per Briefwahl abzustimmen, berichtet Stadtsprecherin Sabine Drasnin. Die Bürger hätten ja schließlich nur eine Wahlbenachrichtigung erhalten. Auf der Wahlbenachrichtigung gebe es eigens dafür vorgesehene Kästchen, die diese unterschiedlichen Abstimmungsvarianten ermöglichen.