Förderung der kulturellen Bildung Kommt der Kulturrucksack nach Wülfrath?

Das Programm gibt es seit dem Jahr 2011. Ziel ist es, dass 10- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche im Rahmen der kulturellen Bildung Angebote im außerschulischen Rahmen wahrnehmen und so nachhaltig für Kultur begeistert werden. „Es wird in Verantwortung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft umgesetzt und vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration begleitet und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der kulturellen Bildung in NRW“, heißt es dazu in der Ausschreibung für den Kulturrucksack 2024.