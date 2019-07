Kulinarische Genüsse in Wülfrath : Kochen mit der Arbeiterwohlfahrt

Wülfrath Es locken kulinarische Leckerbissen. Wer mitmachen will, sollte sich schnell anmelden, denn die kleine Küche der Awo gibt nur jeweils acht Plätze her.

In Kooperation mit dem Familienbildungswerk im Kreis Mettmann bietet die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Wülfrath für Donnerstag, 15. August, von 18.30 bis 21.30 Uhr Kochkurse in ihren eigenen Räumen an der Schulstraße 13 an. Weil die Küche klein ist, können nicht mehr als acht Teilnehmer zugelassen werden, sagt Cornelia Weimer, Leiterin der Begegnungsstätte. Thema des nächsten Kursus sind entsprechend der Saison Sommersuppen: Frisch zubereitete Suppen mit viel Gemüse und Kräutern, warm und kalt in der heißen Jahreszeit ein Genuss. Weitere Themen sind am 19. September „Herbstgenüsse der Toscana“, am 17. Oktober „Kürbis“, am 22. November „Küche der Berge“ und am 16. Dezember „Winterliche Landfrauenküche“. Anmeldung unter Telefon 02058 775509.