Gespräch mit Betriebsrat und IG Metall : Knorr-Bremse: Laumann unterstützt Beschäftigte

Wülfrath Der NRW-Minister will sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen und auf den Konzern zugehen.

Um sich ein eigenes Bild über die geplante Schließung von Knorr-Bremse am Standort Wülfrath zu machen, hat sich Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann mit Hakan Civelek, Geschäftsführer der IG Metall Velbert, und Ahmet Yildiz, Betriebsratsvorsitzender der Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH, getroffen. Der Minister sei sehr am Stand der Verhandlungen interessiert gewesen, wie die Gewerkschaft IG Metall jetzt mitteilt.

Der Betriebsratsvorsitzende Yildiz nutzte das Treffen, um dem Minister über die aktuelle Situation von Knorr-Bremse am Standort in Wülfrath zu informieren und machte noch einmal deutlich, dass der Produktionsstandort nach wie vor zukunftsfähig sei. Bis zum Jahr 2026 lägen bereits Aufträge vor. „Wir haben das richtige Know How, ein zukunftssicheres Produkt und eine qualifizierte und hochmotivierte Belegschaft, die bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen hat, dass man sich auf sie verlassen kann“, erklärte Yildiz. „Deshalb können und werden wir den Standort nicht aufgeben.“ Bei dem Treffen versicherte Laumann den Beteiligten: „Meine Unterstützung habt ihr.“ Der Arbeitsminister erklärter außerdem, dass er auf die Konzernleitung von Knorr-Bremse in München zugehen und sich für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen einsetzen wolle.