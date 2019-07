Wülfrath : Knorr-Bremse: IG Metall geht auf die Straße

Info

Ereignisse Am 1. April diesen Jahres hat der Knorr-Bremse- Konzern in Japan und Thailand den Geschäftsbereich Lenksysteme für Nutzfahrzeuge von Hitachi Automotive Systems erworben. Nur wenige Wochen später, am 23. Mai, teilte die Unternehmensführung die Schließung des Wülfrather Werkes mit.