Wülfrath : Knorr-Bremse: Gewerkschaft ruft zu Demo auf

Ende Mai war bekannt gegeben, dass das Werk in Wülfrath schließen soll. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Mit einer Kundgebung will die IG Metall am Samstag, 13. Juli, die Mitarbeiter der Knorr-Bremse Steering Systems GmbH an ihrem Standort in Wülfrath unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Demonstration beginnt um 11 Uhr auf dem Heumarkt. Hintergrund ist, dass das Unternehmen mit Sitz in München sich dafür entschieden hat, den Standort 2020 zu schließen. „Obwohl bis 2026 Kundenaufträge bestehen, will die zentrale Leitung den Standort aufgeben“, kritisiert die Gewerkschaft. Bürger sollen sich am Samstag solidarisch zeigen.

(isf)