Klimaschutz in Wülfrath : Für 185.000 Euro werden Baumscheiben zu Wasserspeichern

Wülfrath Wülfrath will sich so gegen Hitze und Trockenheit wappnen. Fachleute sprechen von „Klimaresilienz“. Das Tiefbauamt setzt die Maßnahmen um.

Durch das Tiefbauamt wurden in diesem Rahmen vorhandene Standorte von Straßenbäumen, sogenannte Baumscheiben, umgeplant. Dabei werden Wasserspeicher in die Baumscheiben integriert, die den Pflanzen das Regenwasser über einen längeren Zeitraum als bisher zur Verfügung stellen. Die Ausschreibung für das Projekt wurde bereits bei der Vergabestelle des Kreises Mettmann veröffentlicht.

„Was in anderen Städten bereits zum Einsatz kommt, ist in Wülfrath als Pilotprojekt zu sehen. Durch die immer heißeren Sommermonate müssen wir gute umweltbewusste Lösungen für Bäume und Menschen schaffen“, freut sich Bürgermeister Rainer Ritsche über die bewilligten Fördermittel.

Ärger an der Jägerhof-Kreuzung : Ampel-Totalausfall beunruhigt Eltern in Grevenbroich

Die Umsetzung ist für 2021 und 2022 geplant. Im ersten Teil soll der Bereich am Flügelskämpchen grüner werden. Hier werden die Baumscheiben mit unterirdischen Wasserspeichern versehen und im Anschluss mit Straßenbäumen bepflanzt. Dies alles wird über die Förderung finanziert. Zusätzlich werden Staudenbeete an den Adressen Tiegenhöfer Straße und Zur Hotzepar errichtet.

Im zweiten Projektschritt sind 2022 dann die Straßen Flehenberg, Ellenbeek sowie Maushäuschen und Am Wasserturm an der Reihe. Auch hier werden Baumscheiben mit Wasserspeichern versehen und direkt bepflanzt. Die vier Baumscheiben im Kreuzungsbereich Am Wasserturm, an der Ecke zur Ellenbeek werden mit neuen Straßenbäumen ausgestattet.