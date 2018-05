Wülfrath: Klangschalen sorgen für gute Laune

Wülfrath Heilpraktikerin Alexandra Kett hat sich auf Aromatherapie und Rückentherapie spezialisiert. Demnächst wird ein Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnose das Angebot in den neuen Praxisräumen an der Wilhelmstraße erweitern.

In einem kleinen Regal aus hellem Holz stehen unzählige kleine Fläschchen. "Das sind verschiedenste Aromen, Düfte", erklärt die Mutter zweier großer Töchter, "man kann den Körper damit harmonisieren." Demnächst wird Matthias Kranz mit in die Praxisräume ziehen. Der 28-Jährige ist Heilpraktiker für Psychotherapie. "Ich arbeite mit der CTW Hypnose, die eine vertiefte Kommunikation ermöglicht. Man kann so auf das Nervensystem einwirken und Situationen neu bewerten. Dabei sind wir als Therapeuten inaktiv, das heißt , wir begleiten den Patienten nur dabei, sich selbst zu helfen."

Alexandra Kett freut sich riesig auf dieses ergänzende Angebot. "Es war von Anfang an mein Traum, eine Art naturheilkundliches Netzwerk in Wülfrath aufzubauen, die Schulmedizin umfassend zu ergänzen." In Katrin Illhardt hat sie einen weitere Partnerin gefunden - die 39-Jährige bietet an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat Klangschalenmeditation und -workshops in der Naturheilpraxis an. "Mit einer vibrierenden Klangschale in der Hand erreicht man so etwas wie eine Massage auf Zellebene", beschreibt es die Entspannungstherapeutin.