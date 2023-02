Wülfrath Mit „Conchy“ über die Weltmeere

Die Schauspielerin und Regisseurin Stefanie Kirschbaum führte die Regie, indem sie Lieder, Tänze, Kostüme, Gedanken und Empfindungen der Kinder und Angehörigen aufgriff. Dafür wurde an sieben Terminen intensiv gearbeitet und probiert. Mittendrin war dabei ein Wassertier, der Fisch „Conchy“ war wesentliches Element, in den Probensituationen Beziehungen so zu erstellen und miteinander zu verbinden, dass alle zusammen ein interkulturelles Theaterstück wurde.