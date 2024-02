Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Zwischen Krieg und Hoffnung: Marc Friedrich baut Hilfsorganisation „Ambulance for Kids“ in Ukraine auf

Seit Januar 2024 ist Marc Friedrich (l.), Notfallsanitäter und Abteilungsleiter des Rettungsdienstes der Wülfrather Feuerwehr, in der Ukraine. Im Kriegsgebiet arbeitet er dran, die von ihm gegründete Hilfsorganisation „Ambulance for Kids“ für den intensivpflichtigen Transport von schwer verletzten und kranken Kindern zu etablieren. Die Basis befindet sich in Kiew.