Die Vorbereitungen haben ein Jahr gedauert.: Gemeinden Schöller und Gruiten fusionieren

SCHÖLLER Die reformierten Christen arbeiten nun eng zusammen. Die Gottesdienstzeiten in den beiden Gemeinden sind verändert worden.

Mal eben zwei Kirchengemeinden ineinander schieben? So einfach war die Sache bei weitem nicht. Gottesdienste, Beerdigungen oder auch die Seelsorge: Im vergangenen Jahr musste viel improvisiert werden. Seit Sommer 2017 war die Schölleraner Gemeinde ohne Pfarrstelle, angekündigt hatte sich eine solche Entwicklung schon länger. Denn es gab eine Besonderheit, die der mit etwa 320 Mitgliedern recht kleinen Kirchengemeinde über Jahrzehnte hinweg die Pfarrstelle gesichert hatte: Der jeweils amtierende Pfarrer hatte zusätzlich eine halbe Dozentur an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal inne. Als die wegfiel, musste neu überlegt werden. Und ziemlich schnell war klar, dass die Lage zunehmend schwierig werden würde. Hinzu kam der Sparzwang der Landeskirche und als die letzte amtierende Pfarrerin eine neue Stelle antrat, stand die Entscheidung fest: Es wird keinen Nachfolger mehr geben und damit stand die Gemeinde vor der Auflösung. „Zuvor hatte das Landeskirchenamt unseren Antrag auf die Weiterführung der Pfarrstelle abgelehnt“, sagt Martin Bäßler vom Presbyterium über den Moment, von dem an das Schicksal der Gemeinde besiegelt war. „Es ist aussichtslos, allein weiterzumachen“, wusste damals auch Superintendent Jürgen Buchholz.