Kreisgesundheitsamt und Jugendamt : „KiBBi“-Bus bringt Wülfrather Kinder in Bewegung

Wülfrath In Wülfrath und Velbert ist ein Projekt gestartet, das später auf die weiteren Städte des Kreises übertragen werden kann. Hintergrund: 73 Prozent aller Drei- bis Zehnjährigen bewegen sich nur weniger als eine Stunde am Tag.

(RP) Für die Entwicklung von Kindern sind Aktivität und ausreichende Bewegung sehr wichtig – gerade daran mangelt es aber in der Corona-Krise, viele Kinder verbringen derzeit viel zu viel Zeit vor dem Computer oder vor dem Fernseher. Durch Bewegung könnten sie hingegen nicht nur ihre motorischen, sondern auch ihre sozial-emotionalen Fähigkeiten verbessen, sagen Experten. Allerdings bewegen sich 73 Prozent aller Drei- bis Zehnjährigen nur weniger als eine Stunde am Tag. Das Kreisgesundheitsamt Mettmann und die Jugendämter der Städte Velbert und Wülfrath wollen daher mit einem neuen Projekt für mehr Bewegung sorgen. Ab sofort wird „Kinder in Bewegung“ (KiB) in ausgesuchten Quartieren sowie in öffentlichen Einrichtungen und Bildungsinstitutionen ein vielfältiges Bewegungsangebot schaffen. Dabei werden viele Akteure vor Ort eingebunden. Darunter auch der Stadtsportbund sowie pädagogische Fachkräfte aus Kita und Schulen. Außerdem sollen die Familien für mehr körperliche Aktivitäten im Alltag der Kinder sensibilisiert werden. Zum Auftakt des Projekts wurde vor dem Wülfrather Rathaus der „KiBBi“ (Kinder in Bewegung – Bus) vorgestellt. Bis zu den Herbstferien finden noch drei Termine an zwei Standorten jeweils dienstags ab 15 Uhr statt: am 22. September rund um die Lindenschule sowie am 26. September und 6. Oktober rund um das Gymnasium, den Stadtteilplatz „In den Eschen“. Heide Förster (Kreisgesundheitsamt), die das Projekt mit Jessica Jäger vom Jugendamt Wülfrath leitet, erklärte: „Ziel ist es, dass alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren an kontaktfreien Spielangeboten wie das Labyrinth, der blinde Mathematiker und die brennende Liane teilnehmen und diese mit- und weiterentwickeln können. Zudem erforschen sie dabei ihre Sozialräume draußen und werden ermutigt, selbstständig in ihrem Quartier aktiv zu sein. Selbstverständlich sind auch die Ideen der Kinder willkommen.“ Der Bus wird dauerhaft von zwei Sozialpädagogen betreut, so dass die Sicherheit der teilnehmenden Kinder gewährleistet ist. Bereits im Frühjahr sollte KiB an den Start gehen, wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich der Beginn jedoch. Die Projektgruppe hat die Zeit genutzt, um die Planungen voranzutreiben. In Wülfrath und Velbert soll ein „Gute-Praxis-Modell“ entstehen, das später auf die weiteren Städte des Kreises übertragen werden kann.